Rode Duivels door de ogen van een Engelse voetbalautoriteit: "Lukaku? Wereldgast, maar geen wereldklasse meer"

di 26 maart 2024 06:17

Onszelf voorstellen is straks niet nodig. Weinig landen die de Rode Duivels beter kennen dan Engeland - een gevolg van onze succesvolle ambassadeurs in de Premier League. Hoe kijken de Britten eigenlijk naar de huidige generatie Belgen?

België? Dat associeerden de Engelsen lange tijd alleen maar met de evidenties - chocolade, bier en wafels.

Daar kwam de voorbije 15 jaar ook nog voetbaltalent bij. Met dank aan succesvolle Duivelse exportproducten als Vincent Kompany, Eden Hazard, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku. Plus in 2018 waren er twee memorabele ontmoetingen op het WK in Rusland - eerst de groepsmatch die niemand wilde winnen, later de strijd om brons. En ondertussen maken met Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Jeremy Doku nog steeds landgenoten het mooie weer over het kanaal.

Wie dat allemaal vanaf de eerste rij meemaakte, is Henry Winter. De 61-jarige Engelsman is de Chief Football Writer voor de kwaliteitskrant The Times. Op X is hij met 1,3 miljoen volgers de op één na populairste Britse voetbaljournalist. Met bijna elke relevante ster uit de Premier League had hij al een exclusief gesprek. Om maar aan te geven: de mening van Winter weegt stevig door en hij spreekt met kennis van zaken.



Het profiel van Henry Winter op The Times.

Hazard en defensie

Wij wilden hem dus wel eens polsen naar zijn visie op onze huidige generatie Rode Duivels.

Al tovert Winter eerst enthousiast een anekdote boven over een intussen gepensioneerde landgenoot.

“Eden Hazard! Ik mis hem in Engeland. Met zijn skills, talent en persoonlijkheid inspireerde hij een volledige generatie. Ik herinner me dat ik met hem eens een school bezocht voor een sociaal project van Chelsea. Hij zou maar in één klas langsgaan, maar de rest van de school wist natuurlijk dat Hazard er was." "Wat deed Eden? (lacht) Op weg naar buiten gooide hij de deur van alle andere klaslokalen open. “Yes it’s me, Eden Hazard! Study hard, I love you!” Geweldig moment.”

Onlangs ging ik op bezoek bij Eric Dier in Bayern München en die begon spontaan aan een lofzang over Vertonghen. Henry Winter

Winter schakelt vervolgens moeiteloos over naar de huidige Duivels. Hij kijkt met enige verbazing naar het dispuut tussen bondscoach Domenico Tedesco en Thibaut Courtois.

“Wat een verlies voor jullie! Sels en Kaminski doen het hier goed in de Premier League, maar Courtois is toch een uitzonderlijke doelman. Ik schrik wel niet van zijn houding - in interviews toonde Thibaut altijd veel karakter.”

Als het over onze defensie gaat, is Winter aangenaam verrast dat Jan Vertonghen nog steeds een sleutelspeler is. "Het zegt veel over zijn wilskracht dat hij nog steeds zo belangrijk is. Onlangs ging ik op bezoek bij Eric Dier in Bayern München en die begon spontaan aan een lofzang over Vertonghen - een ex-ploegmaat bij Spurs." "Voorts ben ik altijd gecharmeerd door Timothy Castagne als ik hem bezig zie bij Fulham. Hij is geen superster, maar heeft wel de werkethiek van de toppers. Amadou Onana maakt eveneens indruk in Engeland. En iedereen wacht ook op de terugkeer van Romeo Lavia bij Chelsea. Naar Youri Tielemans kijk ik dan weer met enige frustratie. Er zit zoveel talent in, maar hij slabakt een beetje."

De drive van De Bruyne

Over naar de Belgische (ex-)uitblinkers in de Premier League. Credits where credit's due - Winter start bij competitieleider Arsenal. "Ik moét de prestaties van Leandro Trossard even onderstrepen", opent de journalist. "Hij toonde zich een bijzonder belangrijke speler voor Arsenal. Bij iedereen leeft de vraag: is hij elite level? Maar de feiten zijn dat Trossard een enorme impact heeft. Als titularis én als invaller. Als valse negen én op links. Hij heeft die typische Belgische spelintelligentie."

De Bruyne heeft de drive om elke keer de beste versie van zichzelf te willen zijn. Henry Winter

Dat brengt ons naadloos bij Kevin De Bruyne en Manchester City. Winter steekt zijn bewondering voor de metronoom niet onder stoelen of banken - in zijn stem klinkt zelfs wat spijt dat KDB zijn land, waar ook mama Anne opgroeide, ontglipte. "Kevin? Daar zijn we wel jaloers op, ja. Hij is een buitengewone speler. Op internationaal en clubniveau kan hij elke ploeg naar een hoger niveau tillen. Alleen al de manier waarop hij de bal raakt... Zijn passes zijn vergelijkbaar met de schoten van anderen." "Weet je, ik heb De Bruyne maar één keer geïnterviewd. Het was intens. Daarmee bedoel ik: zijn antwoorden waren kort. Niet omdat hij brutaal was, maar door de kracht van het individu. Je ziet dat ook wanneer Guardiola hem naar de kant haalt. He hates it - daarom hou ik zo van hem. Hij heeft de drive om elke keer de beste versie van zichzelf te willen zijn." "Er heerst een leegte bij City als De Bruyne niet fit is. Oké, Phil Foden floreert nu, maar dé sleutelconnectie is toch nog altijd die tussen De Bruyne en Haaland. Ze zullen hem nodig hebben in de titelstrijd. Net zoals jullie op het EK." "Ook Jeremy Doku is een smaakmaker bij City. Jullie ex-bondscoach Roberto Martinez zei mij altijd: "Hou die jongen in de gaten, hij is zó goed". Onder Guardiola zie je hem nu in sneltempo tactisch stappen zetten. Zijn spelinzicht wordt elke maand beter. Doku is een parel."

Geen wereldklasse, wel wereldgast

Rest nog: Romelu Lukaku.

Hoe hoog hebben ze onze recordschutter nog zitten in Engeland na zijn mislukte terugkeer naar Chelsea? "De doelpuntenproductie van Lukaku bij België is buitengewoon. Veel mensen schatten zijn cijfers niet genoeg naar waarde. Hier onthouden ze vooral zijn Champions League-finale met Inter tegen Manchester City." "Of Lukaku volgens mij nog wereldklasse is? Toch al een jaar of 3-4 niet meer, vind ik. Hij heeft pech gehad. Lukaku zat vaak bij de foute club op het verkeerde moment. Lukaku is echt iemand die een coach nodig heeft die hem begrijpt als mens." Want Winter benadrukt: "Voor mij is Lukaku een wereldgast. Naast een goede spits vind ik hem een indrukwekkend rolmodel voor diversiteit en de strijd tegen racisme."

Als ik naar de Belgische ploeg kijk, zie ik symbolen voor verschillende bevolkinsgroepen, diverse godsdiensten en sterke karakters. Henry Winter