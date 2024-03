BEKIJK: Koppen schadelijk? Fandag Rode Duivels pakt uit met "kopbal challenge" voor kinderen

De Family Day van de Rode Duivels heeft ruim 1.000 Belgische supporters naar het nationale oefencentrum in Tubeke gelokt. Daar konden ze genieten van een open training en heel wat randactiviteiten. Opvallend: een dag na de Pano-reportage over de mogelijke schade van koppen was er ook een "kopbal challenge".

Voetballers die tijdens hun carrière veel koppen, lopen meer risico om op latere leeftijd dementie te ontwikkelen. Pano voerde een onderzoek uit en merkte dat in België het thema relatief onbesproken is.

Na de oefensessie namen ook twee Duivels het woord. "We hebben geprobeerd om jullie een mooie training voor te schotelen. We verwachten jullie in juni om ons een laatste boost te geven in aanloop naar het EK, waar we ons uiterste best zullen doen", zei Jan Vertonghen.

"We willen jullie allemaal bedanken voor jullie komst naar dit prachtige trainingskamp en hopen dat jullie hebben kunnen genieten van deze nieuwe groep. We rekenen op jullie voor de laatste twee voorbereidingswedstrijden in Brussel", vulde Thomas Meunier aan.

De Rode Duivels spelen zaterdag om 18 uur een oefeninterland tegen Ierland in Dublin. Dinsdag volgt dan een spannende confrontatie met Engeland op Wembley om 20.45 uur.

Voor de EK-start spelen de Duivels op 5 juni tegen Montenegro en op 8 juni tegen Luxemburg, telkens in het Brusselse Koning Boudewijnstadion.