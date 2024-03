Is koppen verbieden bij de jeugd de oplossing? "Als je voor je 12e de juiste techniek niet leert, maak je het erger"

Experts waarschuwen voor de gevaren van koppen in het voetbal

Pano brengt verhalen van Vlaamse oud-voetballers die overleden aan de gevolgen van dementie. Eén ding valt op: ze waren allen kopbalsterk. Zoals Staf Vanhoudt, een verdediger die in de jaren ‘60 en ‘70 voor Beringen en Sint-Truiden speelde. Voor zijn vrouw Diane is het duidelijk: “Staf kreeg zijn ziekte omdat hij zoveel gekopt heeft tijdens zijn voetbalcarrière”. In Schotland doet prof. William Stewart al langer onderzoek naar de hersenen van overleden voetballers. Zijn vaststellingen leidden de voorbije jaren tot verschillende maatregelen in het Britse en Schotse voetbal. Zo mag er in Schotland de dag voor en na de match niet gekopt worden. Maar hoe zit het bij ons? Voetbal Vlaanderen besliste onlangs dat vanaf volgend seizoen koppen verboden wordt voor voetballers onder 9 jaar. Experts zijn kritisch voor die leeftijdsgrens. “Als je zegt dat koppen niet veilig is voor kinderen, dan is het misschien niet veilig op élke leeftijd”, zegt neurowetenschapper Magdalena Ietswaart.

