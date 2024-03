Tedesco looft fitte "plusoptie" Lukaku voor rol op en naast veld: "Jonge spelers zien hem als een papa"

ma 25 maart 2024 20:58

Tijd voor de echte test. De Rode Duivels treffen morgen met Engeland hun laatste grote tegenstander voor het EK. Mét Lukaku , zonder Casteels. Ook Domenico Tedesco is benieuwd waar België nu eigenlijk staat: "Dit is een prima kans om onszelf te testen."

Met ruim een uur vertraging wandelde Domenico Tedesco de ruime perszaal van Wembley binnen. De beruchte avondspits van Londen spaarde ook de Rode Duivels niet. Een Engelse collega van Sky Sports maakte zelfs meteen zijn welgemeende excuses over. "Ik heb twee jaar in Moskou gewerkt. Het verkeer hier is easy", knipoogde de bondscoach onwankelbaar terug.

Dan maar meteen over naar de staat van paraatheid van de selectie. Want de voorbije week hingen er toch wat vraagtekens boven enkele Duivels. Tedesco kwam (vooral) met goed nieuws. "Lukaku is beschikbaar. Om te starten? Normaal wel. Ook Faes en Theate zijn speelklaar. Alleen Casteels is nog steeds out met de schouder. We willen niet het risico nemen dat hij enkele weken extra aan de kant staat - zeker nu er een nieuwe coach is bij Wolfsburg. Maar goed, ik maak me geen zorgen over de keeperspositie."

Met Romelu heb je altijd een plusoptie die moeilijk te verdedigen is. Domenico Tedesco

Cruciaal voor de bondscoach is wel dat Lukaku klaar is voor de strijd in zijn voormalige thuisbasis. "Waarom Romelu zo belangrijk is? Op het veld is hij áltijd aanspeelbaar. Er is steeds een passlijn naar de spits dankzij hem. Voor de verdediger, voor de fullback, voor de winger. Met Romelu heb je een plusoptie die moeilijk te verdedigen is." Daarnaast ondestreepte Tedesco tijdens het persmoment nog eens het belang van zijn aanvoerder in de kleedkamer. "Romelu is belangrijk als persoon voor ons. Voor jonge spelers, zoals Jeremy, is hij een papa. Romelu geeft bovendien vier speeches per match om iedereen te pushen. (lacht) Én hij vraagt om eten als dat er niet is."

Benchmark in Wembley

Minder uitgesproken dan over zijn spelers was Tedesco over het belang van de partij tegen Engeland.

Met opwarmwedstrijden tegen Montenegro en Luxemburg in juni wordt dinsdagavond al de laatste échte test tegen een potentiële EK-winnaar. "We weten dat Engeland veel blessures heeft, maar dat maakt ze verre van zwak", aldus de bondscoach. "Het is een topteam. En een goede kans voor ons om te testen waar we staan. Het wordt een benchmark." Toch wou Tedesco het toekomstige resultaat ook niet overschatten. "We hebben meer dan een jaar niet verloren. Het geloof is er dus, daar zal het duel tegen Engeland niets aan veranderen. Uiteraard pak je meer vertrouwen bij winst, maar ook negatieve dingen kunnen je vooruit helpen." "Daarom is het belangrijk om een match zoals tegen Ierland eens goed te herbekijken. Soms denk je dat iets geweldig was, maar bleek dat toch niet zo te zijn. En ook omgeerd: niet álles was slecht."

Ik vind het zelfs al jammer dat het dinsdagavond alweer voorbij is voor 72 dagen. Domenico Tedesco