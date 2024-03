Titelverdediger Italië zet EK-voorbereiding verder met oefenzege tegen Ecuador

Italië, komende zomer op het EK in Duitsland de titelverdediger, heeft zondagavond in het Amerikaanse New Jersey Ecuador opzij gezet in een oefenpot. De Azzurri wonnen met 2-0 na goals van Lorenzo Pellegrini en Nicolo Barella.

De Italianen hadden donderdag in Florida al met 2-1 gewonnen van Venezuela tijdens hun Amerikaanse trip. Met Ecuador volgde zondag een nieuwe Zuid-Amerikaanse tegenstander in de VS.

In de Red Bull Arena in New Jersey begonnen de Azzurri uitstekend. Lorenzo Pellegrini, ploegmaat van Romelu Lukaku bij AS Roma, opende na amper drie minuten de score voor Italië.

Pas diep in de toegevoegde tijd konden de Italianen die score verder uitdiepen. Inter-draaischijf Nicolo Barella zette de 2-0-eindstand op het scorebord.

Bij Ecuador waren er basisplaatsen voor heel wat spelers met een Belgische link: Cercle-aanvaller Alan Minda, Angelo Preciado (ex-Genk), Moises Caicedo (ex-Beerschot) en Willian Pacho (ex-Antwerp). Club Brugge-verdediger Joel Ordonez bleef de hele wedstrijd op de bank.

Op het EK komende zomer staat Italië wel voor een lastige opdracht wil het zijn Europese titel verlengen. Het zit in een loodzware groep met Spanje, Kroatië en Albanië. Begin juni oefenen ze eerst nog tegen Turkije en Bosnië.