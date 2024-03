Clash der veteranen: Ronaldinho, Henry en Totti schitteren straks op WK voor "bejaarden"

Midden juni begint het EK, maar kort daarvoor zijn nog heel wat (oude) sterren te bewonderen op een voetbaltoernooi. In Newcastle vindt aan het begin van die maand namelijk een WK voor "bejaarden" plaats. De 8 landen die ooit wereldkampioen werden, nemen het tegen elkaar op. En daarvoor gooien ze heel wat fraaie namen in de strijd, zo vertelt ook Joris Brys in 90 minutes.