17-jarig wonderkind Endrick bezorgt Brazilië de zege op Wembley na ferme uitputtingsslag

No Neymar, no party? Neen hoor, Brazilië heeft een nieuwe fonkelende ster aan zijn horizon staan. Het 17-jarige wonderkind Endrick toonde zich in Wembley een eerste keer van goudwaarde voor de Seleção. In het slot van de potige partij tegen Engeland zorgde hij voor het eerste en enige doelpunt.

Alsof hij uit een retrofilm is geplukt.



Met zijn truitje in zijn broek en old school New Balance-schoenen aan zijn voeten, verovert de 17-jarige Endrick stilaan alle vurige voetbalharten in Brazilië.



Het nieuwe wonderkind van de Seleçao stak voor de eerste keer de Atlantische Oceaan over met de Braziliaanse nationale ploeg voor een oefenwedstrijd tegen Engeland - dinsdag de tegenstander van de Rode Duivels.



Meteen met succes.

De vergelijking met Ronaldo is niet vreemd voor de nog maar 17-jarige debutant, die komende zomer Palmeiras verlaat voor - jawel - het grote Real Madrid. En na een potige eerste helft en een zenuwslopende tweede, deed Endrick wat zijn grote voorbeeld het beste kon: scoren.

Vinicius ontglipte aan de Engelse buitenspelval, maar kon zelf niet prikken. De meegelopen Endrick was wel bij de pinken en frommelde zijn eerste voor Brazilië binnen.

Zonder Bukayo Saka en Harry Kane was Engeland voor eigen publiek offensief zeer onmondig en Gareth Souhgate liet Kobbie Mainoo debuteren, maar ook de 18-jarige middenvelder kon de nederlaag niet meer afwenden. Kyle Walker moest al na 20 minuten het veld verlaten met een blessure.