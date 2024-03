"Smooth operator" Carlos Sainz in 2 weken van operatietafel naar de zege: "Een rollercoaster"

ma 25 maart 2024 07:11

Het leven is een rollercoaster en hard werken loont. Dat is voor Carlos Sainz de samenvatting van 2 dolle weken waarin hij eerst in het ziekenhuis belandde voor een spoedoperatie en daarna de GP in Australië won. Revanche smaakt zoet.

Twee weken geleden moest Carlos Sainz in Saudi-Arabië toekijken hoe zijn invaller, de 18-jarige Oliver Bearman, in de schijnwerpers stond na zijn F1-debuut. De afgelopen 2 weken spendeerde de Spanjaard vooral in bed om uit te rusten en te herstellen van de operatie na een blindedarmontsteking. "Het zijn 2 zware weken geweest", gaf Sainz net voor het GP-weekend toe. "Ik voel me geen 100 procent, dat kan ook niet als je zoals ik 10 dagen in bed hebt gelegen om te herstellen. Ik heb niet kunnen trainen of me kunnen voorbereiden in de simulator zoals gewoonlijk." Voor het weekend klonk Sainz dus nog onzeker, maar hij parkeerde zijn Ferrari mooi op de tweede plaats in de kwalificaties. "Ik ga niet liegen. Het is niet echt comfortabel als ik in de auto zit, maar het lukt."

Het voelt af en toe heel vreemd binnenin mijn lichaam, maar ik heb geen pijn en dus kan ik voluit gaan. Carlos Sainz

"Het voelt af en toe heel vreemd binnenin mijn lichaam, maar ik heb geen pijn en dus kan ik voluit gaan. Zonder in detail te moeten gaan, het lijkt alsof alles binnenin wat meer beweegt, zeker wanneer de G-krachten het grootst zijn: tijdens het remmen en in de bochten." Die 2e plaats op de startgrid gaf hem een vertrouwensboost en in de race vielen de puzzelstukjes helemaal in elkaar, zeker na de opgave van Max Verstappen."Het was niet de makkelijkste GP, maar ik was blij dat ik min of meer op mijn eentje reed. Zo kon ik mijn snelheid en mijn banden goed beheren."

Het lijkt als een revanche voor de "smooth operator", de bijnaam van Sainz."Het leven is soms zot. Wat er gebeurde in het begin van het jaar, dan het podium in Bahrein, dan mijn blindedarm, de comeback en nu de zege. Het leven is een rollercoaster, maar ik houd ervan."



Sainz is zijn ploegmaat Leclerc weer te snel af

Want het seizoen was nog niet begonnen of Carlos Sainz had al een onaangename verrassing gekregen. Ferrari koos ervoor om in 2025 in te zetten op de tandem Lewis Hamilton-Charles Leclerc.

Sainz wordt volgend jaar dus opzijgeschoven voor de zevenvoudige wereldkampioen, maar dat leek hem niet te deren. In Bahrein ging hij ploegmaat Leclerc voorbij op weg naar het podium en nu troefde hij hem ook af in Australië. Sainz liet in de slotronde Charles Leclerc naderen om "samen de dubbelslag te vieren". "Ik ben heel trots op dit team. Dit toont dat hard werken loont", is Sainz de ultieme teamplayer. Maar het zal toch extra deugd doen dat hij zijn ploegmaat - die wel bij Ferrari mag blijven - net als in Bahrein achter zich kon houden. Met zijn onzekere toekomst in de Formule 1 komt zijn derde F1-zege net op tijd. "Het kan geen kwaad, dat is 100 procent zeker." Opvallend: in de laatste 24 GP's zijn er maar 2 winnaars geweest: Max Verstappen met 22 overwinningen en Sainz met 2 (Singapore 2023 en Australië 2024). "Ik heb nog geen zitje voor volgend jaar, maar iedereen weet min of meer tot wat ik in staat ben." "Ik race niet om mijn waarde te bewijzen aan teambazen. Ik doe dit voor mezelf, dat is de mentaliteit en aanpak die ik heb en die ik zal voortzetten."



Carlos Sainz heeft Lando Norris op een idee gebracht

Hard werken loont en soms is het leven zot, dat is de conclusie van Sainz na zijn zege en blindedarmoperatie. Dat laatste heeft Lando Norris op een idee gebracht. "Ik ga mijn blindedarm laten verwijderen. Blijkbaar win je daardoor een GP", postte hij op Instagram bij een foto met Sainz, zijn ex-ploegmaat bij McLaren, met wie hij het duo "Carlando" vormde.

