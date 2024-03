Opgave voor Max Verstappen in Australië zet deur open voor knappe zege van Carlos Sainz

Carlos Sainz heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van Max Verstappen. De Spanjaard en Ferrari profiteerden in de GP van Australië in Melbourne optimaal van de vroege opgave van de Nederlander, die wel leider blijft in het WK. Charles Lecerc en Lando Norris mochten mee op het podium.

Voorin had Sainz, amper twee weken nadat hij de GP van Saudi-Arabië had gemist door een blindedarmoperatie, alles onder controle. Hij hield de kloof naar zijn ploegmaat Charles Leclerc en de McLarens makkelijk in stand.

Die rem leek zelfs te ontploffen toen hij de pits inreed en zijn Red Bull moest zelfs geblust worden. Ontgoocheld en met een krachtterm in een gesprek met een ingenieur druipte de wereldkampioen af in Australië.

De GP van Australië had drama in het begin en drama aan het einde. Max Verstappen was verantwoordelijk voor dat eerste. De Nederlander verloor snel zijn leidersplaats aan Carlos Sainz en moest snel opgeven met een remprobleem.

Red Bull had wellicht gerekend op Sergio Perez om op het podium te geraken, maar de Mexicaan kon eigenlijk geen vooruitgang boeken. Na een anonieme race eindigde Perez als vijfde, teleurstellend met zo'n auto.

En dan hadden we in de slotronde nog wat drama te goed. In de jacht op de 6e plaats van Fernando Alonso ging George Russell in de fout. De Brit verloor de controle over zijn Mercedes en ging hard van de baan.

Dat hield Sainz niet tegen om naar de overwinning te rijden. De Spanjaard kon genieten van zijn derde zege in de Formule 1, vorig jaar was hij ook al de enige niet Red Bull-rijder die kon winnen. In 2025 moet hij bij Ferrari plaatsruimen voor Lewis Hamilton, die in Melbourne al vroeg moest opgeven.

Nog te vermelden waard: Haas doet opnieuw een uitstekende zaak in de strijd tussen de kleinere teams in de Formule 1. In Saudi-Arabië pakte Nico Hülkenberg al een puntje en dankzij de late crash van Russell eindigden Hülkenberg en zijn ploegmaat Kevin Magnussen nu op 9 en 10.