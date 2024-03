Max Verstappen na opgave en verhitte discussie in Australië: "Rem zat al vast vanaf de start"

Het heeft niet mogen zijn voor Max Verstappen in Melbourne. Na 9 zeges op een rij heeft de wereldkampioen moeten opgeven door een probleem met zijn Red Bull. "De temperatuur in de auto bleef oplopen zodat de rem vuur vatte."

De Grote Prijs van Australië heeft amper 5 ronden geduurd voor Max Verstappen. De wereldkampioen had een probleem met de rechterachterrem van zijn Red Bull. Die zat geblokkeerd en vatte zelfs vuur, een opgave was onvermijdelijk.

"Vanaf het moment dat de startlichten uitgingen, zat mijn rechterrem vast", vertelde Verstappen. Dat zorgde ervoor dat de rem niet kon afkoelen. "De temperatuur in de auto bleef oplopen zodat de rem vuur vatte."

Na zijn opgave had Verstappen een verhitte discussie met een van de ingenieurs. Dat gesprek werd beëindigd met een krachtterm: "Het is f***ing stupid". "De mecaniciens konden zien wat het probleem was, maar weten niet wat de oorzaak is", legde de Nederlander achteraf rustig uit.

Voor Verstappen is het de eerste opgave sinds de GP Formule 1 van Australië in 2022. "Het is het einde van een lange reeks races zonder problemen. Dan weet je dat de dag dat je een keer moet opgeven dichterbij komt. Helaas was die dag vandaag."

Verstappen was de race vanaf de pole vertrokken, maar zei meteen na de start tegen zijn ingenieur dat de auto moeilijk te besturen was. Hij werd voorbijgestoken door Carlos Sainz en moest even later opgeven. Ondanks zijn opgave blijft Verstappen wel leider in het WK met 4 punten voorsprong op Charles Leclerc.