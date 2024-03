3 op 3! Verstappen troeft Sainz af voor pole in Australië, Perez krijgt gridstraf

Valt er dit seizoen iets te doen aan Max Verstappen? Ook in Australië ging de Nederlander met de polepositie aan de haal, al werd hij wel tot het uiterste gedreven door de Ferrari van Carlos Sainz.

Terwijl Max Verstappen klaagde over onderstuur, leken de Ferrari's over Melbourne Park te vliegen. Zou de polepositie in Australië voor het eerst dit seizoen eens niet voor de wereldkampioen zijn?

Carlos Sainz, terug achter het stuur na een appendicitis, deed er alvast alles aan, maar Verstappen was de enige die onder 1'16" kon duiken. Sainz deed nog een ultieme poging, maar kwam tekort.

Net als in Bahrein en Djeddah staat Max Verstappen dus ook in Australië op de polepositie, naast Sainz. De tweede startrij is voor Lando Norris (McLaren) en Charles Leclerc (Ferrari).

De 3e startplek was eigenlijk voor Sergio Perez, maar de Mexicaan kreeg een gridstraf van drie plaatsen omdat hij Nico Hulkenberg had gehinderd in Q1.

Verstappen jaagt in Australië op zijn 10e overwinning op een rij. De uitdaging zal vooral van de Ferrari's moeten komen. "Het zal spannend worden", verklaarde de Nederlander.



De derde race van het seizoen begint om 5 uur Belgische tijd.