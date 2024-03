Troubles bij Williams: Alex Albon krijgt de auto van Logan Sargeant voor GP F1 van Australië

Alex Albon crashte vandaag in de eerste vrije training en kwam in de tweede vrije training niet meer in actie. De monteurs werkten keihard om het beschadigde chassis te herstellen, maar dat is niet gelukt.



Logan Sargeant kwam de vrije trainingen zonder schade door, maar zijn GP-weekend zit erop. Williams besliste om de 27-jarige Thai te laten racen in de enige overgebleven auto.



Albon presteerde in de eerste twee races van dit jaar beter dan Sargeant. Hij werd 15e in Bahrein en 11e in Saudi-Arabië. Sergeant eindigde daar als 20e en 14e.



"Dit is het moeilijkste moment dat ik me kan herinneren in mijn carrière. Het is absoluut niet gemakkelijk, maar ik ben hier volledig voor het team en schik me in dit besluit", zegt de 23-jarige Amerikaan, bezig aan zijn tweede seizoen in de F1.



Zaterdag staan de derde oefenritten (vanaf 2.30 uur Belgische tijd) en de kwalificaties (vanaf 6 uur) op het programma.



De GP begint zondag om 5 uur (15u lokale tijd).