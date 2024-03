BEKIJK: Daniel Muñoz (ex-Genk) trapt Colombia heerlijk voorbij Spanje, Oranje klopt Schotland

Een tandenloos Spanje heeft vrijdagavond verloren van Colombia in een oefeninterland in Londen. Bij de Colombianen zorgde ex-Genk-speler Daniel Muñoz op heerlijke wijze voor de 0-1-eindstand. Eerder op de avond won een efficiënt Nederland vlot van Schotland.

Ex-Genk-speler Daniel Muñoz, vandaag aan de slag bij Crystal Palace, zorgde op het uur voor de 0-1 met een spectaculaire volley. Het was meteen ook de eindstand. Met Jhon Lucumi stond er nog een tweede ex-Genkenaar in de basis bij Colombia.

La Roja acteerde slap en zou in negentig minuten maar drie schoten op doel afvuren. Ook Colombia zorgde niet voor een karrenvracht aan kansen, maar toonde zich uiteindelijk scherper in de zone van de waarheid.

Later op de avond stond er met Spanje-Colombia nog een interessante oefenwedstrijd gepland. Het Spanje van bondscoach Luis de la Fuente trad aan met een experimenteel elftal en dat toonde zich op het veld.

Eerder op de avond won Nederland met 4-0 van Schotland. Maar ondanks die ruime cijfers had Oranje, dat maar moeilijk aan kansen raakte, het niet onder de markt tegen de Schotten.

Met de rust in zicht kon Milan-middenvelder Tijjani Reijnders met zijn eerste interlandgoal de ban breken voor Oranje. Georginio Wijnaldum stelde de zege in de tweede helft veilig met een rake kopbal, waarna invallers Wout Weghorst en Donyell Malen in het slot voor de 4-0-eindstand zorgden.



Op hetzelfde moment kwam Roemenië, tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase op het komende EK, niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Noord-Ierland. Jamie Reid en Dennis Man zorgden voor de doelpunten.