Sporzamateur: geniet van deze epische goals en ongeziene fails in het amateurvoetbal: "Dit is de krater van Humbeek"

Vorige week vrijdag lanceerden wij een oproep: stuur ons jouw legendarische goals, beschamende mistrappen en flitsende dribbels van op Vlaamse voetbalvelden. De respons was enorm, de inzendingen bij momenten fenomenaal. Wij gingen aan de slag met deze 5 grootse momenten.

Epische goal in Wortel

Een woordje uitleg van de inzender: "Prachtige goal van Geert Snoeys tegen K. Verbr. Balen. Deze beelden werden gemaakt op 29 oktober 2023 in tweede provinciale Antwerpen B. Hij maakt op dit filmpje de 3-1 in minuut 45. Nog geen minuut daarvoor kon Wortel de 2-1 binnentikken. Uiteindelijk werd het nog 3-2 en was het doelpunt van Snoeys van uiterst belang."

Locatie: KVNA Wortel 2323