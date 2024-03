Geen derde ritzege voor Alleman, maar Belgisch/Nederlands duo zit wel steviger in leiderstrui

Het Belgisch-Nederlandse duo Wout Alleman en Hans Becking staat na de derde rit steviger aan de leiding in de Cape Epic. En dat na een moeilijke dag. Alleman en zijn ploegmaat eindigden op bijna een minuut van de dagwinnaars. Maar het duo Schurter/Fini, de grote concurrent voor de eindzege, had opnieuw materiaalpech en finishte zo nog veel later.