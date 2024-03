BEKIJK: Wout Alleman klopt Nino Schurter en triomfeert in 1e rit van Cape Epic: "Gewonnen op intuïtie"

Wout Alleman en zijn Nederlandse ploegmaat Hans Becking hebben de eerste rit in lijn van de Cape Epic, de prestigieuze rittenkoers voor mountainbikeduo's in Zuid-Afrika, gewonnen. In de stand volgende ze op 1,5 minuut van de leiders Schurter/Fini. "We wisten dat laatste klim belangrijk was", reageerde onze landgenoot.

De Zwitserse MTB-legende Schurter en zijn Deense ploegmaat Sebastian zegevierden gisteren in de proloog, waarin het Belgisch-Nederlandse duo derde werd. Na een etappe van 88 kilometer met 2.500 hoogtemeters met start en aankomst in Saronsberg scheidden Alleman/Becking en Schurter/Fini zich af op de laatste lange beklimming van de dag. De twee ploegen gingen samen naar de finish. In een spannende, tactische sprint trokken Alleman en Becking het laken naar zich toe. Voor de 28-jarige Alleman is het de derde ritzege in de Cape Epic na eentje in 2022 en 2023. In de stand blijven Alleman en Becking derde op 1,5 minuut van Schurter/Fini. De tweede in de stand, de tandem Matthew Beers (ZAf) en Howard Grotts (VS), verloor 21 seconden op de dagwinnaars, maar ze blijven tweede op 1'10" van de leiders.

Alleman deed het verhaal van de winst: "Het tempo lag van bij de start heel hoog, maar wij wisten dat het belangrijk was om te wachten tot de laatste klim. We probeerden daar het verschil te maken en kregen Schurter en Fini mee. Veel andere teams kwamen daar in de problemen."



Onder impuls van de Europese kampioen mochten de twee juichen: "Ik wist dat het in de sprint moeilijk zou worden, maar ik ben superblij dat het gelukt is. We hadden geen tijd om een plan te maken, het is op intuïtie gebeurd. Hans en ik verstaan elkaar goed. Dat was de sleutel tot succes."



"Dit is mijn derde etappewinst, maar het blijft even speciaal aanvoelen."





Dit geeft vertrouwen voor het vervolg, de Cape Epic duurt nog tot zondag en de Belg en Nederlander zijn ambitieus. "We voelen ons alletwee goed. Het ziet er supergoed uit. Het is altijd beter om zo te starten, dan te moeten achtervolgen. Het verschil met de eerste blijft relatief klein."



"Het is wel belangrijk om goed te blijven herstellen en gefocust te blijven."