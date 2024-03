Wout Alleman pakt meteen uit met een podiumplek in de Cape Epic: "Blij om zo van start te gaan"

Wout Alleman heeft zijn start in de Cape Epic niet gemist. In de proloog van de 8-daagse mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika reed onze landgenoot samen met zijn kompaan Hans Becking naar een podiumplek. Het duo moest maar 1'32" prijs geven op legende Nino Schurter.

Wout Alleman verscheen met ambitie aan de start van deze Cape Epic, ook wel de "Ronde van Frankrijk van het mountainbiken" genoemd.

De Europese marathonkampioen en zijn Nederlandse ploeggenoot Hans Becking stelden alvast niet teleur in de proloog over 26 kilometer en 1.000 hoogtemeters. Het duo kon zich naar een derde plaats knokken, op anderhalve minuut van dagwinnaar Nino Schurter.

"Hier zijn we superblij mee", reageerde Alleman. "De uitslag is ook beter dan we verwacht hadden. Vooraf hadden we een plan gemaakt en dat hebben we bijna perfect uitgevoerd."

"We kwamen beiden geen enkele keer in de problemen en konden naar het einde toe nog versnellen, waardoor we nog een plaatsje konden opschuiven en uiteindelijk op het podium eindigen."

"Blij om op deze manier te kunnen starten. We kijken nu vooral uit naar de langere etappes."