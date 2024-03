Wout Alleman en ploegmaat Hans Becking grijpen de macht in Cape Epic met nieuwe ritzege

Wout Alleman heeft samen met zijn Nederlandse ploegmaat Hans Becking (Buff Megamo Team) dinsdag de leiding gegrepen in de Cape Epic, de belangrijkste rittenkoers voor mountainbikers. Alleman/Becking namen in Zuid-Afrika met hun tweede ritzege op rij de gele leiderstruien over van het duo Nino Schurter/Sebastian Fini.