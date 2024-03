Dani Alves kan vrijkomen na kwart van zijn straf, borgsom van 1 miljoen euro

De Braziliaanse ex-voetballer Dani Alves kan voorwaardelijk worden vrijgelaten als hij een borgsom van 1 miljoen euro betaalt. Alves zit een straf van 4,5 jaar uit voor verkrachting en heeft intussen ongeveer een kwart van die straf al effectief in de gevangenis doorgebracht. Hij zou ook het land niet mogen verlaten en niet in de buurt van zijn slachtoffer komen.

De feiten dateren van december 2022. De Braziliaan randde een vrouw aan in de toiletten van een chique nachtclub in Barcelona. Alves werd pas vorige maand veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar, maar zat al sinds januari 2023 in hechtenis.

Hij zou dus nu al voorwaardelijk vrij kunnen komen, al zijn daar wel voorwaarden aan verbonden. Hij zou zijn Spaans en Braziliaans paspoort moeten inleveren zodat hij Spanje niet kan verlaten. En hij moet wekelijks voor de rechtbank verschijnen. Daarnaast is er ook een contactverbod zodat hij niet in de buurt van zijn slachtoffer kan komen.

De borgsom bedraagt 1 miljoen euro.

De beslissing om Alves een kans te geven op voorwaardelijke vrijlating was niet unaniem en er kan ook nog tegen in beroep gegaan worden.