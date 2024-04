BEKIJK - Jude Bellingham voert een bisnummer op in de extra tijd van de Clasico

Net als in de heenronde heeft Real Madrid de klassieker in Spanje gewonnen tegen Barcelona. En opnieuw werd Jude Bellingham de matchwinnaar, opnieuw met een doelpunt in de toegevoegde tijd.

Barcelona was naar de hoofdstad afgezakt om weer leven in de La Liga-brouwerij te krijgen.

Real zette snel orde op zaken. Na een discutabele penaltyfout mocht Vinicius jr. aanleggen vanaf 11 meter. Ter Stegen dook naar de goede hoek, maar kwam net te laat: 1-1. Voor Vini was het al zijn 7e doelpunt in de Clasico.

De Clasico leek op 2-2 te eindigen, Jude Bellingham dacht er anders over.

De Engelsman had weinig klaargespeeld, maar net als in de heenmatch sloeg hij genadeloos toe in de extra tijd. Met een knal in het dak van het doel schoot Bellingham de Koninklijke voorbij zijn eeuwige aartsrivaal uit Barcelona.

In het klassement leidt Real nu met een comfortabele bonus van 11 punten. Het Spaanse kampioenschap heeft nog 6 speeldagen op de kalender staan.