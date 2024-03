BEKIJK: Barcelona stuurt dankzij uitblinker Lewandowski tegen Atletico een stevig signaal in titelrace

De goede vorm te pakken in de cruciaalste periode van het seizoen. Barcelona heeft met duidelijke cijfers Atletico Madrid weggeblazen in eigen huis. Axel Witsel speelde de hele wedstrijd tegen een hongerige en jonge ploeg. Uitgerekend Joao Felix opende de score tegen zijn moederclub, de rol van uitblinker was weggelegd voor Robert Lewandowski met een goal en twee assists.