Belgische Kaja Grobelna wint met Chieri de CEV Cup bij de vrouwen

Chieri '76 is een van de opkomende teams in het Italiaanse volleybal, een rush naar de top die het vorig jaar bekroond zag met winst in de Challenge Cup, de derde Europese beker.



Eén jaar later kunnen ze daar nu ook de CEV Cup, de tweede Europese beker, aan toevoegen. Chieri had na de 0-3-zege in de heenmatch van de finale tegen Neuchâtel al bijna gewonnen spel.



Die dominantie werd in de eerste set van de terugmatch (25-9) nog eens extra in de verf gezet. Na winst in de tweede set (25-20) kon de eindoverwinning al gevierd worden, al werd er pro forma voortgespeeld.



Chieri gunde de Zwitsers toch nog een setje, maar maakte het alsnog in vier sets af, met het finale punt voor Kaja Grobelna.



De Belgische, geboren in Polen, wint zo voor de tweede keer in haar carrière de CEV Cup, nadat ze dat eerder al had gedaan met Busto Arsizio. Met 17 punten werd ze topschutter van Chieri in de finale.