De 115e in de 115e Milaan-Sanremo: "Tadej zei sorry, maar dat was niet nodig"

Dit voorjaar duiken we bij de belangrijkste (Vlaamse) voorjaarskoersen in de uitslag en houden we halt bij de renner die het aantal edities koppelt aan zijn eindresultaat. In Milaan-Sanremo viel die eer te beurt aan Alessandro Covi, ploegmakker en helper van Tadej Pogacar.

Ook Covi niet, die met kopzorgen op de bus zat. "Ik was bezorgd, niet over de afstand van bijna 300 kilometer. Maar wel over mijn tendinitis, want die was de avond ervoor verergerd."

"Tijdens de busrit naar de start stond de muziek hard. Aan het genre te horen was Isaac (del Toro) of Tadej de deejay met dienst. Het was opzwepende muziek, maar dat verleidde niemand tot gekke dansmoves."

"Ik had mijn wekker vroeg gezet om op tijd aan het ontbijt te zijn. Tadej (Pogacar) was de laatste die aan tafel kwam. Chill en relaxed, zoals hij altijd is", doet Covi het verhaal van zijn Primavera.

Voor Alessandro Covi was dat het einde van een lange werkdag, die al om 7 uur begonnen was.

Na zijn laatste kopbeurt voor Pogacar kreeg Covi niks mee van de finale. Het was wachten op Pogacar himself voor meer informatie.

"Toen ik over de streep reed, kwam Tadej meteen naar me toe. Hij zag er even fris uit als voor de start", lacht Covi.



"Tadej bedankte me voor het geleverde werk en zei sorry omdat hij niet gewonnen had."

"Maar Tadej moest geen sorry zeggen. Hij was daar waar hij moest zijn in de finale. En het was een plezier om voor hem te werken."