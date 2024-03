Tadej Pogacar treurt niet: "Op podium met 2 vrienden is een van mijn mooiste momenten"

za 16 maart 2024 17:24

Een nederlaag smaakt altijd zuur, maar als je Tadej Pogacar heet, dan zet je je daar schijnbaar makkelijker over. Zeker als je op het podium in Sanremo geflankeerd wordt door 2 maatjes. "Ik had zeer goeie benen, maar ik kon het gat niet slaan op de Poggio", zo vertelde hij over zijn eigen koers.

Als superfavoriet keek iedereen naar hem en Tadej Pogacar hield woord. Hij viel tot twee keer toe aan op de Poggio, maar het verschil maken zat er niet in. "Ik had zeer goeie benen", reageerde de nuchtere Sloveen, "maar iedereen wil winnen en iedereen had onze aanpak ook verwacht." "In de laatste jaren hebben we met onze ploeg UAE Team Emirates het scenario van deze koers aangepast. Daar mogen we trots op zijn. Elk jaar komen we dichter." "Toch ben ik trots op mijn ploeg, want we hebben goed gewerkt. Het was supersterk." "Tim (Wellens) deed het geweldig op de Cipressa en de Poggio. Of er een mannetje te weinig was op de Cipressa? Ja, maar die klim komt ook na 260 kilometer, hé. Een plan is nooit perfect." "Zelf kon ik het gat niet slaan op de Poggio, maar volgend jaar probeer ik het opnieuw", aldus Pogacar, die elk jaar dichter bij de opperste glorie komt. "Maar dan word ik hopelijk niet 2e."

Pogacar glimlachte na het podium met maatjes Jasper Philipsen en Michael Matthews. Met onze landgenoot koerste hij nog bij UAE, de Australiër woont vlakbij Pogacar aan de Riviera en samen bolden ze met de auto enkele dagen geleden naar de startplaats. "Wat kan ik zeggen? Dit is misschien wel het mooiste podium ooit. Michael en Jasper zijn zeer goeie vrienden." "Het is heel mooi dat ik van hen verlies. Dit podium is een van de mooiste momenten in mijn leven." "En ook op 4 en 5 eindigden vrienden. Het is mooi hoe we elkaar respecteren. We geven alles, maar we zijn vrienden." Pogacar kan dus leven met deze ontknoping? "Ik zal niet sterven, hé. Er zijn ergere dingen waar je mee moet leven. Er is een klein beetje frustratie, maar zo hard is het niet. We hebben het geweldig gedaan."

