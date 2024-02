De 79e in de uitslag van de 79e Omloop: Nathan Vandepitte, de Franse rugbyspeler uit Tielt

Met de 79e Omloop Het Nieuwsblad is het Belgische wielervoorjaar met een spektakelstuk van start gegaan. De komende weken duiken we bij de belangrijkste (Vlaamse) voorjaarskoersen in de uitslag en houden we halt bij de renner die het aantal edities koppelt aan zijn eindresultaat. Nathan Vandepitte bijt de spits af.

"Tim Declercq schrok zich onlangs een hoedje toen ik tegen hem in het West-Vlaams begon te spreken. Mensen die me niet kennen, denken dat ik als Fransman enkel Frans spreek. Maar ik ben perfect tweetalig: Frans en West-Vlaams."

"In België hadden ze 10 jaar een bakkerij gerund, maar ze wilden hun droom najagen. Van mijn tijd in België herinner ik me niks meer. Ik leer België eigenlijk pas echt kennen door hier te koersen."

"Ik ben geboren in Tielt", legt nummer 79 van de Omloop - op de loonlijst van Bingoal-WB - uit. "Toen ik 4 jaar was, zijn mijn ouders met mij en mijn broer naar het zuiden van Frankrijk verhuisd om een B&B te openen in Albi."

Nathan Vandepitte, het is een naam die je eerder met een Belgisch dan met een Frans paspoort zou linken. Het is dan ook weinig verrassend dat de wortels van Vandepitte in ons land liggen.

De wielermicrobe kreeg Nathan Vandepitte al als 6-jarige te pakken, maar koersen is op die leeftijd nog niet toegelaten bij onze zuiderburen.

"Ik heb dan maar eerst 4 jaar rugby gedaan. Misschien pas ik meer in die sport dan in de koers, want ik ben 1,92 meter groot. Ideaal voor rugby."

Zaterdag was er geen rugby-interland, wel de Omloop. "Toen het peloton in waaiers brak, zat ik ver achteraan. Daarna is het niet meer stilgevallen."

"Ik voelde me beter na de waaiers en probeerde me te positioneren voor de heuvelzone. Maar ik had enkele dagen geleden nog buikgriep en mijn maag was nog niet helemaal in orde. Ik kon geen gelletjes en suikers meer opnemen."

"Toen ik me volledig voelde leeglopen, heb ik nog snel eens geprobeerd om in beeld te komen. Ik hielp mijn kopman Luca Van Boven positioneren en versnelde zelf voor de Haaghoek."

"Uiteindelijk geraakte ik in de finale verzeild in een groepje met Gianni Moscon. Die kreeg heel veel aanmoedigingen van de toeschouwers, dus ik vermoedde al dat hij een sterke koers gereden had."

"Ik heb toen nog een praatje gemaakt met de renners in mijn groepje. We zeiden tegen elkaar dat we blij waren dat we zo’n lastige koers uitgereden hebben.”