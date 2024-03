Marc Wilmots is duidelijk ondanks crisis bij Schalke: "Karel Geraerts staat niet ter discussie"

Karel Geraerts was in oktober 2023 naar Gelsenkirchen gehaald om de traditieclub naar veiliger oorden te loodsen, maar dat lijkt de Limburger voorlopig niet te lukken.

Toch blijft hij (voorlopig) het vertrouwen genieten van het bestuur.

"Voor mij is er geen trainersdiscussie. We hebben te veel individuele fouten gemaakt op het veld. Dat is niet de schuld van de trainer. Weer helemaal vanaf nul beginnen, is voor ons geen thema", zegt Wilmots.

"Ik geloof in continuïteit. Dat is het beste voor de club. Het stoort mij dat er altijd een schuldige wordt gezocht. Dat is te eenvoudig."