Sportweekend brandt kaars voor Schalke met Karel Geraerts: "Weer zakken zou drama zijn, de druk is enorm"

Karel Geraerts is met Schalke 04 nog altijd in een hevig degradatiegevecht verwikkeld in de 2e Bundesliga. Sportweekend zocht de coach en zijn sportief directeur Marc Wilmots op en stelde vast dat er ontzettend veel werk aan de winkel is in Gelsenkirchen. "Ik vind dat ik gezien de omstandigheden nog goed overeind blijf."