Marc Wilmots: "Binnen de twee jaar willen we weer naar de Bundesliga met Schalke 04"

Marc Wilmots (54) heeft een eerste keer met de pers gesproken als sportief directeur van de Duitse tweedeklasser Schalke 04. De voormalige bondscoach klonk strijdvaardig en gaat er alles aan doen om de club weer in het hoogste afdeling te krijgen.

FC Schalke 04 kleurt weer Belgisch. Karel Geraerts staat aan het roer van de ploeg, Marc Wilmots keert terug naar de Duitse club als sportief directeur.

In het klassement rukt het team stilaan op. Schalke staat nu op de 14e plaats, net boven de gevarenzone.

"Het eerste doel is om zo snel mogelijk uit die rode zone te geraken", zegt Wilmots. "En dan moeten we bekijken hoe we volgend seizoen voor de promotie kunnen meedoen."

"Want binnen de twee jaar willen we weer naar de Bundesliga met Schalke 04", is hij duidelijk."

Geen eenvoudige opdracht, weet Wilmots ook. "Kijk naar Hamburger SV, een gelijkaardige clubs als Schalke 04. Zij proberen al 5 jaar te promoveren."