Youri Mulder gelooft dat Marc Wilmots perfecte match is voor Schalke: "Hij is allerminst een twijfelaar"

Een loodzware opdracht, maar ook stevige schouders om die last te dragen. Youri Mulder is ervan overtuigd dat Marc Wilmots zijn steentje kan bijdragen in de heropbouw van Duitse traditieclub Schalke 04. "Hij wil duidelijk iets veranderen en zal daarvoor dicht bij de spelersgroep staan", deelt de Nederlander na zijn aanstelling.

Mulder - die ook zijn zegje had in de aanstelling van trainer Karel Geraerts - gelooft dat de clublegende de traditieploeg weer op de rails kan krijgen.

"Hij wordt gezien als een perfecte match voor de club. Hij wil duidelijk iets veranderen. Daarvoor zal hij dicht bij de spelersgroep staan. Wilmots heeft er de ervaring in het topvoetbal voor, dus is hij het ideale profiel."

Marc Wilmots zal in Duitsland een tandem vormen met André Hechelmann, die meer meer de data, strategie en afhandeling van dossiers voor zijn rekening neemt als technisch directeur.

"Wilmots zal iets dichter bij de ploeg staan in de tandem. Ook het transferbeleid wordt een van zijn hoofdtaken", vult de Nederlander aan. Een taak die hij met volle inzet zal uitvoeren.

"Iedereen die Marc een beetje kent, weet dat hij geen twijfelaar is. Dat schept ook duidelijkheid voor de spelersgroep. Dat past bij de mentaliteit van de mensen in het Ruhrgebied, zij draaien ook niet rond de pot."

Die duidelijke lijn is nodig bij Schalke, dat maar net uit de degradatiezone klom in de Duitse tweede klasse.

"Er ligt een behoorlijke uitdaging in het verschiet. Al is het niet zo dat Wilmots er alleen voor staat. We zijn geen topclub meer - dat bewijst onze plek onderaan de tweede Bundesliga - maar daar willen we wel weer naartoe", besluit Mulder.