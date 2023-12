Peter Maes herleeft weer bij Willem II: "Moest schakelen van 0 km/u naar 150 km/u"

In de Nederlandse tweede klasse voert Willem II de stand aan bij de winterstop. Sinds midden september staat Peter Maes (59) er aan het roer. Maes voelt zich herboren sinds hij in Tilburg een turbulente periode heeft kunnen afsluiten. "Ik ben heel blij dat ik niet verbitterd ben achtergebleven."

Peter Maes zat sinds september 2021 zonder job na zijn exit bij Beerschot. Maes was ook betrokken in het voetbalschandaal en trof afgelopen zomer een schikking met het gerecht. "Ik heb heel lang moeten wachten op een kans. Ik dacht: is de coach in mij nog wel bekwaam om er nog eens in te stappen?" "Ik heb heel wat ondernomen en heb cursussen bij de VDAB gevolgd, maar ik kwam altijd bij het stemmetje dat zei dat ik nog eens een kans wilde krijgen", vertelt Maes bij onze radiocollega's. Die kwam er ook bij Willem II, dat hem in september vastlegde. "De voorbije maanden zijn heel heavy geweest. Ik heb van 0 km/u naar 150 km/u moeten schakelen. Ik ben niet meer van de jongste en ik heb me moeten heruitvinden als coach."

In België was ik volledig afgeschreven en dan wil ik het tegendeel bewijzen. Zo sta ik in het leven. Peter Maes

Met succes, want Maes staat met Willem II op kop. In 14 matchen verloor hij één keer en speelde zijn team één keer gelijk. "Ik denk niet dat ik ooit zo'n goeie periode heb gehad." "In België was ik volledig afgeschreven en dan wil ik het tegendeel bewijzen. Zo sta ik in het leven." "Ik ben tevreden dat ik mezelf in een andere cultuur weer kan vinden en dat ik in zo'n korte tijd een andere coach geworden ben."

Peter Maes heeft het naar zijn zin in Tilburg.

"Mijn familie ziet iemand vol enthousiasme en met een doel"