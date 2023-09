Peter Maes herlanceert zijn trainerscarrière in Nederland bij Willem II: "Ik ben dankbaar voor de kans"

"Ik heb die vervelende periode afgesloten", pikt hij erop in. "Dat hoofdstuk is definitief voorbij. Ik kijk vooruit naar wat ik graag doe: bezig zijn met voetbal. Ik heb alle vertrouwen in een succesvolle samenwerking."

De trainer die in het verleden onder meer Lokeren, Genk, STVV en Beerschot coachte, gaat aan de slag bij Willem II. "Ik ben de club dankbaar voor de kans die zij me bieden", reageert Maes op de clubwebsite.

Maes zelf is verheugd dat hij vanaf maandag voor de groep staat in Tilburg.

"Willem II is een historische club, de entourage in het stadion is geweldig en de faciliteiten bij de club zijn zeer professioneel. Er is een goede klik met de club."

"Peter is een trainer die discipline, fitheid en winnaarsmentaliteit hoog in het vaandel draagt", luidt het vanwege de club.

"Daarnaast is het een zeer ervaren trainer die succes heeft gekend in zowel de tweede als de eerste divisie van België. Zijn visie en zijn manier van voetballen sluiten naadloos aan bij die van de club."

De coach tekent een contract tot volgende zomer bij de tweedeklasser.