Vital Borkelmans over Marc Wilmots: "Wij zijn hier afgemaakt en krijgen meer respect in het buitenland"

"Marc is een topmens en een toptrainer. Hij was zelf heel tevreden. Hij zei dat Schalke zijn ploeg is, hé. Hij heeft er zijn mooiste jaren meegemaakt."

In het buitenland krijg je veel meer respect dan in je eigen land. Marc en ik hebben heel weinig kansen in België gehad. Ik vind dat heel bizar.

In het buitenland krijg je veel meer respect dan in je eigen land. Marc en ik hebben heel weinig kansen in België gehad. Ik vind dat heel bizar.

Waarna Borkelmans het over een andere boeg gooit. "In het buitenland krijg je veel meer respect dan in je eigen land. Marc en ik hebben heel weinig kansen in België gehad."

Wilmots is samen met zijn assistent na de exit bij de Rode Duivels in 2016 niet meer in beeld geweest in ons land. "Dat begrijp ik niet. We plaatsten ons voor het eerst sinds lange tijd weer voor het WK en deden ook mee aan het EK..."

"Wij zijn gewoon afgemaakt zoals in een slachthuis, Marc en ik. Alle trainers van de Duivels zijn ook coach geweest in België."

"Marc heeft die kans nooit gekregen (Wilmots was in 2004/2005 wel trainer van STVV, red.). Voor mij is dat wraakroepend. Ik vind het heel bizar. Ik kan het niet uitleggen. Ik begrijp het niet."