Geraerts en Wilmots creëren wat ademruimte: Schalke klopt leider St. Pauli

Twee weken geleden brandde Sportweekend een kaars voor de Belgen bij FC Schalke 04, want sinds zijn aanstelling in oktober kon Karel Geraerts nog niet meteen de club in veiliger water loodsen.



Sinds zijn overname won hij voor vanavond 6 keer en verloor hij 7 keer - waarvan vorige week pijnlijk met 3-0 bij concurrent Magdeburg.



Maar vanavond volgde er een knallend antwoord: met 3-1 werd St. Pauli naar huis gestuurd. Het was nog maar de tweede nederlaag van de leider, dat 3 weken geleden verloor van Magdeburg.



Kabadayi zorgde voor 1-0 net voor de rust en voor 2-0 een kwartier voor het einde. In de slotminuut was het met een tegengoal nog even bibberen, maar Karaman zorgde voor dolle vreugde bij de 61.500 (!) toeschouwers.



Van trouwe fans gesproken: zij blijven dus niet weg als het minder draait.



Door de nieuwe zege wippen de Königsblauwen voorlopig over Wehen naar de 13e plaats. Ze tellen 7 punten voorsprong op Kaiserslautern, de eerste ploeg in degradatiegevaar.



Schalke heeft 29 punten, Wehen 27, Braunschweig 24, Kaiserslautern 22, Hansa Rostock 22 en laatste Osnabrück 15. Schalke speelde wel een match meer.