Geen Grand Slam voor Odermatt, Sam Maes knap 13e bij WB-finale reuzenslalom in Saalbach

za 16 maart 2024 13:59

Marco Odermatt heeft een afspraak met de skigeschiedenis gemist in Saalbach: de 26-jarige Zwitser kon vandaag tijdens de Wereldbekerfinales in Oostenrijk 10 op 10 boeken op de reuzenslalom dit seizoen. Maar hij ging in de fout. Sam Maes behaalde zijn op 1 na beste plaats dit seizoen en in zijn carrière: 13e.

Vandaag stond de tiende en laatste reuzenslalom van het seizoen op de kalender. Odermatt had de vorige 9 gewonnen en hoopte de eerste skiër in 45 jaar te worden die elke reuzenslalom kon winnen.



De Zweed Ingemar Stenmark deed die 10 op 10 voor in het seizoen 1978-1979. Odermatt zette de snelste tijd neer in de eerste manche, maar ging in de fout in de tweede manche. Voor vandaag was Odermatt in 12 opeenvolgende reuzenslaloms de beste.



Zo ging de zege naar zijn landgenoot Loic Mellard, voor de Andorrees Joan Verdu en de Zwitser Thomas Tumler.



Odermatt was dit seizoen al zeker van de kristallen globe op de reuzenslalom én in de algemene wereldbeker. Hij kan zijn focus nu verleggen naar de afdaling en de super-G. Zo kan hij de eerste mannelijke skiër met 4 globes in eenzelfde seizoen worden sinds de Oostenrijker Hermann Maier in 2001.



Marco Odermatt gaat in de fout in de 2e run.

Sam Maes knap 13e: "Paar keer top 8 in een run"

Sam Maes beleeft goede weken. Vorige maand evenaarde hij in Palisades Tahoe met een 11e plaats zijn beste WB-resultaat ooit. Vandaag kwam hij uit op een 13e plek.



Na de eerste run lag hij 18e met 1'20"86, in de 2e run had hij met 1'17"11 de 5e tijd.



De 25-jarige Belg nam als enige landgenoot deel aan de Wereldbekerfinales, die voorbehouden zijn aan de top 24 in elke discipline. Maes beëindigt de Wereldbeker reuzenslalom op de 22e plaats, met 108 punten.



In totaal telt hij 133 Wereldbekerpunten, een record voor een Belgische skiër. Hij deed beter dan de 86 punten van Armand Marchant in 2021-2022. "Op verschillende runs komen de topresultaten al boven" reageerde Maes achteraf bij Sneeuwsport Vlaanderen.



"Ik wist dit seizoen al verschillende keren de top 8 te halen op een run. Nu is het een kwestie om consistentie te vinden."



"Dit seizoen legde ik me volledig op twee disciplines toe", aldus Maes. "Het was een druk seizoen, met enkele tegenslagen in de slalom, maar waarin ik wel veel progressie maakte."