Amaury Capiot breekt sleutelbeen bij val in sprint van Bredene Koksijde Classic

Amaury Capiot ligt een aantal weken in de lappenmand. De 30-jarige Belg van Arkéa Samsic-B&B Hôtels kwam gisteren ten val in de laatste bocht van de Bredene Koksijde Classic en brak daarbij zijn sleutelbeen.

Goed en slecht nieuws voor Arkéa Samsic-B&B Hôtels gisteren: Luca Mozzato won de massasprint, maar Amaury Capiot kwam in de laatste bocht ten val samen met Lionel Taminiaux. Hij kwam over de streep met zijn linkerarm in de gevreesde houding.



Vanochtend kwam het nieuws van de sleutelbeenbreuk. Een ferme tegenslag voor Capiot, die dit voorjaar al goed uit de verf kwam met enkele ereplaatsen en een knappe ritzege in de Ronde van Oman.



Daarmee leek een vermaledijd 2023 doorgespoeld. Vorig jaar had hij een heel seizoen last van zijn knie en moest hij 2 keer geopereerd worden.