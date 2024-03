België trekt met onervaren team naar Verenigde Staten voor Billie Jean King Cup

"De ontmoeting tegen de VS wordt een stevige uitdaging", beseft Wim Fissette. "De Amerikanen kunnen veel toppers selecteren, wij moeten het helaas zonder onze vaste waardes Greet Minnen en Yanina Wiclmayer stellen."

"Na een heel druk 2023 met een mooie comeback in de top 100, kenden ze in 2024 een moeilijke start en willen ze zich nu volledig richten op hun eigen carrière."

Ook nummer 1 Elise Mertens doet niet mee. Fissette: "Elise heeft beslist dat er in haar toernooiplanning geen ruimte is voor de Billie Jean King Cup."

Ysaline Bonaventure is dan weer aan het revalideren, Alison Van Uytvanck werkt aan haar comeback.

"Als gevolg trekken wij met een jong, maar een getalenteerd team naar de VS. Deze ontmoeting biedt onze spelers de kans om waardevolle ervaring op te doen en de eerste stappen te zetten in hun Billie Jean King Cup-carrière."

"We beseffen dat het moeilijk wordt om die overwinning in de wacht te slepen, maar in tennis en zeker in de Billie Jean King Cup is alles mogelijk", besluit de kapitein.