Jarige Gauff speelt straks tegen Mertens: "Elise is een harde noot om te kraken"

Gauff, 's werelds nummer 3, en Mertens, 's werelds nummer 28, staan voor de 4e keer tegenover elkaar. De jonge Amerikaanse - die vandaag haar 20e verjaardag viert - won alle duels, waaronder vorig jaar ook op weg naar haar US Open-titel.



"Elise is een taaie tegenstander", reageerde Gauff na haar zege in de vorige ronde tegen de Italiaanse Lucia Bronzetti. "Elke partij die ik tegen haar speelde, was moeilijk. Ik kan me geen makkelijke zege herinneren."



"Ook al is de balans in mijn voordeel, het kon ook andersom geweest zijn. Eerlijk gezegd: Elise is een harde noot om te kraken. Ze heeft goede slagen in huis en raakt de bal heel puur."



"Ze is in staat om goed op te slaan, waardoor je een zege tegen haar echt moet verdienen."