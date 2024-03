Elise Mertens slaat zich vlot voorbij Chinese naar derde ronde van Indian Wells

Elise Mertens (WTA-29) heeft Wang Xinyu (WTA-36) makkelijk opzij gezet in de tweede ronde van Indian Wells. De Belgische haalde het in twee sets: 1-6 en 4-6.

Als 24e reekshoofd was Mertens in de eerste ronde van het prestigieuze tennistoernooi in Californië vrij. In de tweede ronde kreeg ze de Chinese Xinyu Wang als tegenstander.

Na 1 uur en 21 minuten mocht een dominante Elise Mertens haar vuist ballen na twee sets.

In de volgende ronde wacht de Japanse ex-nummer 1 van de wereld Naomi Osaka (WTA 287) of het Russische veertiende reekshoofd Liudmila Samsonova (WTA 15).

De 28-jarige Limburgse dubbelt ook in Indian Wells. Ze vormt met de Taiwanese Su-Wei Hsieh het topreekshoofd en plaatste zich voor de tweede ronde (achtste finales).