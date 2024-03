Elise Mertens gaat kansloos onderuit tegen nummer 3 Coco Gauff in 1/8e finale Indian Wells

Gewogen en te licht bevonden. Elise Mertens (WTA-29) is kansloos onderuit gegaan in haar 1/8e finale op Indian Wells. De beste Belgische tennisster kon twee spelletjes winnen van de Amerikaanse thuisspeelster Coco Gauff. De nummer 3 van de wereld stoot door na 0-6 en 2-6.

Een breakpunt en een opslagspel. Meer heeft Elise Mertens niet kunnen winnen tegen Coco Gauff in Californië.

Zo stond het wel 2-2 in de tweede set, wat een kantelpunt kon worden. Maar de Amerikaanse was gewoon te sterk voor onze landgenote. Na ruim een uur tennissen zat haar 1/8e finale erop.

"Het was duidelijk niet mijn beste match", trapte Mertens een open deur in na de wedstrijd. "Ik speelde zeker geen goede partij."

"Maar alle lof voor haar. Ze is altijd een moeilijke speelster om tegen te spelen. Ze serveert heel goed en het is niet gemakkelijk om haar te passeren van op de basislijn. Het is moeilijk om kansen tegen haar te creëren."

"Eigenlijk werkte er niet veel voor mij, ik probeerde te vechten en zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven, maar het mocht niet baten. Het was duidelijk niet mijn beste match. Wat ik liet zien, was niet goed genoeg."