Ook geen succes in Austin: Yanina Wickmayer blijft op zoek naar eerste zege van 2024

2024 is vooralsnog niet het jaar van Yanina Wickmayer. De Belgische tennisster heeft individueel nog geen overwinning kunnen boeken en slaagde ook op het WTA-toernooi in Austin niet in die opzet. In de 1/16e finales ging ze na een spannend slot onderuit tegen Kamilla Rachimova.

Yanina Wickmayer (WTA 87) heeft zich niet kunnen kwalificeren voor de tweede ronde van het WTA 250-toernooi in het Amerikaanse Austin.

Onze 34-jarige landgenote verloor in drie sets (6-3, 6-7 (4/7) en 7-6 (7/5)) van de Russische Kamilla Rachimova (WTA 94). De partij duurde liefst drie uur en acht minuten na een razendspannende tweede en derde set.

Wickmayer was de enige Belgische op de hoofdtabel in Austin. Ze hoopte tegen Rachimova op een eerste enkeloverwinning van 2024, na eerdere nederlagen in de eerste ronde in Hobart, de Australian Open, Cluj-Napoca en Puerto Vallarta. Maar opnieuw lukte het niet.

Wickmayer komt ook nog in het dubbelspel nog in actie in Austin. In de eerste ronde neemt ze het later dinsdag aan de zijde van de Slowaakse Tereza Mihalikova op tegen het Chinese duo Yafan Wang en Yue Yuan.