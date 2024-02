Yanina Wickmayer knokt, maar raakt niet door eerste ronde in Roemenië

Yanina Wickmayer is meteen uitgeschakeld op het WTA-toernooi in Cluj-Napoca in Roemenië. Onze landgenote (WTA-83) boog na 3 sets het hoofd voor de Française Alizé Cornet (WTA-103): 7-5, 4-6, 6-3.

Yanina Wickmayer had er 3-3 kunnen van maken in de onderlinge duels. Ze brak in het zevende spelletje ook als eerste door de opslag van Cornet en mocht bij 4-5 opslaan voor de set, maar de Franse kwalificatiespeelster pakte de laatste 4 games van set 1.



Onze landgenote reageerde prompt met een vroege en late break, maar kon het bij 5-2 weer niet uitserveren. Bij 5-4 lukte dat wel. Een derde set zou beslissen.



Daarin benutte Wickmayer 2 breakpunten niet, waarna Cornet wel 1 kans benutte: 3-1. Wickmayer liet het spelletje nadien 4 breakpunten liggen. Ze slaagde er niet meer in de break ongedaan te maken: het eerste matchpunt was het goede voor Cornet, die na bijna 3 uur mocht juichen.



In de 1/8e finales neemt Cornet het op tegen het Nederlandse topreekshoofd Arantxa Rus (WTA-45). Die had maandag in de eerste ronde Greet Minnen (WTA-75) uitgeschakeld met 7-5, 6-1.