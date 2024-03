KAA Gent kondigt contractverlenging van "maestro" Sven Kums aan: "Nog een laatste symfonie"

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

"Eind februari werd de middenvelder 36, maar hij dirigeerde de ploeg dit seizoen als in zijn beste dagen. Een contractverlenging was voor KAA Gent dan ook snel een uitgemaakte zaak."

"Met 311 wedstrijden, een landstitel, beker, Supercup en Gouden Schoen is Sven Kums een icoon van Gent."

In het aankondigingsfilmpje wandelt Sven Kums in een lege concertzaal naar de spotlight. Hij stropt de mouwen op en maakt zich klaar om "Maestro's symfonie" te dirigeren.

Deze club is deel gaan uitmaken van mijn familie.

Ook Kums, die momenteel aan de kant staat met een enkelblessure, is blij met de contractverlening: "Toen ik mijn kinderen vertelde dat ik nog een jaar langer in Gent zou blijven, reageerden ze heel erg blij. Net zoals ik voelen ze zich thuis bij KAA Gent. Deze club is deel gaan uitmaken van mijn familie."

"Meer dan 300 wedstrijden voor Gent, dan zit blauw en wit toch in je hart. Het was mijn wens om hier te kunnen blijven en voor de supporters wil ik ook volgend seizoen nog eens het allerbeste van mezelf geven."

In 2014 streek Kums voor het eerst neer in de Ghelamco Arena. In zijn eerste seizoen hielp hij de club aan de enige landstitel uit zijn geschiedenis.

Na 2 seizoenen volgden enkele buitenlandse avonturen en een passage bij Anderlecht. In 2019 keerde Kums terug naar Gent op voorspraak van trainer Hein Vanhaezebrouck, die de middenvelder altijd als zijn verlengstuk op het veld zag.



Alleen: zal de coach ook volgend seizoen - net als Kums - nog in Gent te bewonderen zijn?