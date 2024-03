BK halve marathon: Dorian Boulvin en Juliette Thomas triomferen in Gentbrugge

In Gentbrugge kwamen er vandaag een pak landgenoten aan de start die in uitstekende vorm verkeren. De tijden aan de meet maakten dat ook nog eens heel duidelijk.



Bij de mannen was de eerste Belg eigenlijk Simon Debognies, in 1u01"24", maar hij had zich als haas ingeschreven voor trainingsmaatje Boulvin. Voor de Belgische driekleur kwam Debognies dus niet in aanmerking. Die ging naar Boulvin, die één seconde later over de finish kwam.



Koen Naert was de derde Belg in een persoonlijk record van 1u01'33". De overall winst ging bij de mannen naar de Keniaan Edward Koonyo in 1u00:00.



Op de Belgische ranking aller tijden rukken Debognies, Boulvin en Naert op naar plaatsen vijf, zes en acht. Ze zijn ook allemaal geplaatst voor de halve marathon op het EK atletiek in Rome in juni.



Enig probleempje: ondertussen doken er al acht Belgen onder de EK-limiet van 1u01'40", terwijl er maar drie plaatsen zijn. De Belgische atletiekfederatie heeft dus nog enkele moeilijke knopen door te hakken.