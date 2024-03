Cercle Brugge eist uitleg van Referee Department voor rode kaart na controversiële handspelfase tegen Charleroi

"Oké, de scheidsrechter vertelde me dat Badji de bal niet met opzet raakte. Maar hij raakt toch nog steeds de bal? Voor ons zijn de gevolgen enorm, want we moesten 50 minuten met een man minder spelen." Na een nachtje slaap richt Cercle Brugge zich nu ook tot het Referee Department. "Er zijn verschillende voorbeelden waarbij een aanvallende speler voor hands bestraft werd, omdat hij duidelijk voordeel haalde uit het contact, ook al was het contact onbewust." "Zo werd twee weken geleden een doelpunt van RSC Anderlecht tegen Club Brugge nog afgekeurd na vermeend handspel van Thorgan Hazard, terwijl dit handspel plaatsvond na een voorafgaande duidelijke duw en dus als onbewust aanzien kan worden", valt te lezen in het statement van groen-zwart.

Cercle eist dat alle situaties waarbij handspel (niet) gefloten werd in het voorbije seizoen in kaart worden gebracht.

Na de eerdere penaltygate in de wedstrijd tussen Anderlecht en Genk lijken we ons nu op te mogen maken voor een nieuwe soap.



Zeker omdat zowel Cercle als Charleroi nog voor het nodige strijden in de competitie. De Vereniging wil nog een plekje in de top 6 bemachtigen, terwijl Charleroi net boven de gevarenzone bengelt.



Cercle en het Referee Department komen maandag alvast samen om de beslissing uitvoerig te bespreken. De Brugse ploeg zal daarbij eisen dat alle situaties waarbij handspel (niet) gefloten werd in het voorbije seizoen in kaart worden gebracht.

"Enkel op deze manier kunnen we in de toekomst vertrouwen op een consequente toepassing van de regels rond handspel."





To be continued...