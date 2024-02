De 4 ingrediënten voor het succesrecept van Cercle: "Georkestreerde chaos"

Champions' Play-offs met de grote zes? Niet als het van Cercle Brugge afhangt. Dankzij een uitgekiende tactiek zakt de vereniging nooit door de ondergrens en is het zo een luis in de pels van de topploegen geworden. Maar hoe valt het succes te verklaren? Extra Time deed, samen met Cercle-speler Hannes Van der Bruggen, een poging.

Kan de Oostenrijker zijn spelsysteem ook toepassen bij een topclub? "Het is niet omdat hij nu heel verticaal speelt, dat hij niet bij een topclub kan belanden. Hij is tactisch flexibel genoeg om zich aan te passen", aldus Van der Bruggen.

Hoelang blijft de succescoach nog op post in Brugge? "Hij heeft bijgetekend tot 2025, maar hij is ook ambitieus", vertelt Hannes Van der Bruggen. "Hij kan ook wel iets."

Moest hij bij zijn aanstelling in 2022 Cercle Brugge nog weg loodsen uit de gevarenzone, dan strijdt Miron Muslic nu voor een plekje in de top 6.

"Het lijkt op chaos, maar dat is het niet." Dat is een notendop de aanvallende tactiek van Cercle Brugge. Arnar Vidarsson vindt het moeilijk om ervan te genieten, maar efficiënt is het wel.

"Wij trainen nooit op mooi uitvoetballen van achteruit, wel vaak op de tegenaanval", verklapt Hannes Van der Bruggen.

"Ze zijn er ongelooflijk goed in om een lange bal te trappen en er dan voor zorgen dat je 1 of 2 spelers hebt die aansluiten. Hun timing voor de tweede bal is ongelooflijk goed. Het lijkt op chaos, maar dat is het niet."

"Door de hoge druk die we zetten, recupereren we ook vaak de bal heel hoog op het veld", vult Van der Bruggen nog aan. "We vertoeven zo vaker op de helft van de tegenstander dan op de eigen helft en dat maakt het comfortabel. Het risico bij balverlies is immers minder groot."