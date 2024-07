Ex-speler Frederik Boi beleeft eerste Europees avontuur van Cercle Brugge in 14 jaar nu als fan: "Het is echt fantastisch"

do 25 juli 2024 13:16

Vanavond speelt Cercle Brugge voor het eerst in 14 jaar opnieuw Europees voetbal. In de tweede voorronde van de Europa League is Kilmarnock uit Schotland de tegenstander. Frederik Boi, die er 14 jaar geleden bij was, hoopt dat Cercle een mooi avontuur neerzet. "We moeten van onze eigen sterkte uitgaan."

Quizvraag: Wat was de laatste Europese wedstrijd van Cercle Brugge? Daar moeten we al voor terug naar 2010. Toen verloor 'de Vereniging' van Famagusta in Cyprus.



Frederik Boi was er toen bij als speler, vandaag is hij een van de 1000 supporters die de oversteek naar Schotland gemaakt heeft. Boi speelde 311 wedstrijden in het shirt van Cercle en volgt groen-zwart nu nog op de voet.



"Het is niet vanzelfsprekend om als Cercle-fan een Europese verplaatsing mee te maken. In België zijn er soms maar 100 fans die de verplaatsing maken, maar nu is het echt fantastisch."



"De helft van het vliegtuig was gevuld met Cercle-fans. En we krijgen de hele tijd foto's van supporters die op boot, trein of in een busje zitten. Schotland is dan ook een hele mooie streek om naartoe te gaan."



"Ook bij de fans van Kilmarnock leeft het hard, want het stadion is volledig uitverkocht. Hun 2500 tickets voor de terugwedstrijd zijn ook al verkocht. Hopelijk kan er een leuke verbroedering plaatsvinden op de lokale markt en zal dat vanavond voor een geweldige sfeer zorgen in het stadion."



Ik zie Cercle zeker een ronde verdergaan. Frederik Boi

Over naar het sportieve dan. Boi ziet dat er wel kansen liggen tegen de Schotten. "Kilmarnock is een mooie en haalbare tegenstander, al is het wel koffiedik kijken. Want hoe goed kennen we die Schotse competitie eigenlijk? En ik wil het vel van de beer natuurlijk niet verkopen voor die geschoten is."



"Maar Cercle moet zich zeker niet aanpassen aan de Schotten en gewoon van eigen sterkte uitgaan. Hun speelstijl is voorspelbaar voor iedereen, maar dat zorgt er voor dat het voor Cercle ook voorspelbaar wordt. Fysiek moeten ze zeker niet bang zijn."



"Vorig jaar hebben ze bewezen dat ze met hun voetbal resultaten kunnen neerzetten. Hopelijk kan dat vanavond ook. Ik zie Cercle zeker een ronde verdergaan en als ze daar de juiste tegenstander tegenkrijgen, kunnen ze een mooi Europees parcours afleggen."

