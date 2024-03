Mina Libeer doet met brons in Linz goeie zaak in jacht op olympisch ticket

Mina Libeer keert met een bronzen medaille in de koffer terug van de GP judo in Linz, waardoor ze een goeie zaak doet met het oog op de Olympische Spelen.

Mina Libeer (-57 kg) probeert zich via de olympische ranking te plaatsen voor Parijs. Vlak voor het toernooi in Linz stond ze 2 plaatsen onder de kwalificatiestreep.



De 26-jarige Libeer kan dus alle punten goed gebruiken en dan is een derde plaats mooi meegenomen.

Libeer werd naar de herkansingen verwezen na een nederlaag tegen de Nederlandse Julie Beurskens in de kwartfinale, vanwege een 3e bestraffing in de golden score.



Dankzij winst tegen de Turkse Bozkurt en de Japanse Setoguchi kon Libeer zich alsnog tot op het podium knokken.



Het is de 5e keer dat ze een medaille behaalt op een internationaal toernooi, telkens brons.



Met Amber Ryheul en Loïs Petit kwamen nog 2 andere Belgen in actie in Oostenrijk, maar zij werden snel geëlimineerd.