Kassa voor Casse: Belg klopt 2 olympische kampioenen en triomfeert op Grand Slam in Tasjkent

Matthias Casse heeft zaterdag de Grand Slam judo in Tasjkent gewonnen in de klasse tot -81 kilogram. Onze landgenoot versloeg in een slopende finale de Oostenrijker Shamil Borchasvhili, de nummer 9 van de wereld.

Matthias Casse, zelf de nummer 1 van de wereld in de -81 kilogram, kreeg het niet cadeau in de Oezbeekse hoofdstad. Op weg naar de finale in Tasjkent moest hij afrekenen met de laatste 2 olympische kampioenen.

Casse was vrij in de 1e ronde en kreeg dan Chasan Chalmoerzajev tegenover zich. De olympische kampioen van 2016 is intussen weggezakt naar de 95e plaats op de wereldranking. Casse versloeg de Rus ba 4'28" in de golden score op strafpunten.

Hetzelfde scenario in de volgende ronde, toen de Oezbeek Noerbek Moertozojev (IJF 45) tegen een derde shido (strafpunt) aanliep na 5'49 op de klok.

Casse versloeg vervolgens de Oekraïner Mychajlo Svidrak met waza-ari in de kwartfinales. In de halve finales dwong de Belg zijn tegenstander opnieuw in de fout in de golden score. De Japanner Takanori Nagase (IJF-13), de regerende olympisch kampioen, kreeg een derde strafpunt na 5'42.

De 27-jarige Casse verovert zo zijn 6ee grandslamoverwinning. Dit seizoen won hij ook al in Parijs. Hij veroverde eerder tot dusver ook 3 zilveren en 2 bronzen medailles op een Grand Slam.