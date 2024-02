Club Brugge blij met "haalbare loting" tegen Molde: "Er liggen zeker kansen"

vr 23 februari 2024 15:37

Club Brugge komt in maart weer in actie op het Europese toneel. Als groepswinnaar werd blauw-zwart gekoppeld aan Molde uit Noorwegen. Een loting waar ze in Brugge zeker mee kunnen leven. Trainer Ronny Deila kan de tegenstander uit eigen land goed inschatten. "We zullen op ons best moeten zijn, maar er liggen zeker kansen."

Club mocht de play-offronde overslaan in de Conference League, maar staat te trappelen om er in maart weer aan te beginnen. De tegenstander wordt Molde. Simon Mignolet: "Het is zeker geen slechte loting, als je ziet dat Ajax bijvoorbeeld tegen Aston Villa is uitgeloot." "Als je tegen Molde speelt, moet je ervan uitgaan dat je voor de kwalificatie speelt. Het is geen super verre verplaatsing, dus het is vooral positief." Hans Vanaken moet de tegenstander nog wat bestuderen. "Ik ken het team niet goed, eerlijk gezegd. Maar we hebben het tegen Bodø/Glimt wel goed gedaan, dus hopelijk nu ook tegen Molde.Het is een van de meest haalbare tegenstanders die we konden loten, dus ik ben wel tevreden." Hij ziet toch ook een negatief punt. "We zullen er wel weer op kunstgras spelen, dat is niet zo fijn."

