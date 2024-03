Rafael Nadal (37) voelt zich niet topfit en past voor Indian Wells: "Kan niet tegen mezelf én fans liegen"

Vorig weekend dolde Rafael Nadal nog met landgenoot Carlos Alcaraz in een exhibitiewedstrijd in Las Vegas. Daar hield de Spanjaard een goed gevoel aan over.

Een paar dagen later is dat alweer verdwenen.

"Met spijt in het hart moet ik het geweldige toernooi van Indian Wells aan me voorbij laten gaan", opent hij zijn boodschap op sociale media.

"Iedereen weet hoe graag ik hier speel, dat is ook de reden waarom ik vroeg naar de woestijn kwam om me voor te bereiden. Ik heb hard gewerkt om er te staan, maar ik ben nog niet fit genoeg om een toernooi op het hoogste niveau af te werken."

"Het is geen makkelijke beslissing", gaat Nadal voort. "Maar ik kan niet tegen mezelf en alle duizenden fans liegen. Ik zal jullie allemaal missen!"